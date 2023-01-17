84-летняя Ахеджакова показала мужа на похоронах Чуриковой, которого тщательно скрывала

В Храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания с актрисой театра и кино Инной Чуриковой. Проводить в последний пусть артистку пришли её коллеги и близкие люди. Среди них оказалась Лия Ахеджакова, которая вошла в зал под руку со своим супругом Владимиром Персияниновым.

О своей личной жизни 84-летняя Ахеджакова не распространяется. Мало кто знает, что она замужем. Брак между актрисой и Персияниновым был заключён в 2001 году. Ахеджакова даже какое-то время своим близким не говорила о новом статусе. На тот момент у артистки уже было два брака.

Актриса Инна Чурикова скончалась 14 января в одной из столичных клиник из-за остановки сердца. Многие представители шоу-бизнеса написали в Сети слова соболезнования.

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