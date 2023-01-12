Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поддерживает предложение создать стоп-листы с фамилиями артистов, которые не смогут принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, но они должны быть секретными.
"Я выступаю за то, чтобы убрать их публичность из этих списков. Потому что этот вопрос касается защиты государственной безопасности. Должно быть так: кто-то появляется, кто-то не появляется", — сказал Милонов в беседе с изданием Телеканал "360".
По его мнению, артистов, которые окажутся в данных стоп-листах, необходимо лишать лицензионных отчислений и накладывать арест на собственность и бизнес.
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