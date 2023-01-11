Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал зарплату актрисы Александры Захаровой

Директор "Ленкома" Марк Варшавер раскрыл сумму зарплаты актрисы Александры Захаровой. Между артисткой и руководителем учреждения идут долгие судебные тяжбы.

Захарова никак не может найти общий язык с нынешним директором "Ленкома". Актриса судилась с театром, уверяя, что там незаконно используют спектакли её покойного отца. Суд Александра Марковна проиграла, но претензии с её стороны остались.

Марк Борисович в интервью изданию "МК" заявил о том, что Захарова до сих пор получает солидную зарплату в театре.

"Александра Марковна сейчас получает в театре больше 350 тысяч рублей в месяц, чтобы вы понимали. Играет две главные роли", — сказал Варшавер.

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