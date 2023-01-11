В Сети появилось видео на котором телеведущий Иван Ургант и актриса Екатерина Варнава танцевали на общем мероприятии. Артисты после начала СВО на Украине осудили действия России в соседней стране.
Пользователи интернета в комментариях к публикации раскритиковали поведение звёзд и напомнили о поддержки Украины.
"Варнава раздражает, от Урганта тошнит",
"Мерзкие. Жаль, что им это не дано понять",
"Позорища два",
"Закройте их уже кто-нибудь", — пишут подписчики канала.
Один из читателей Telegram-канала "НеМалахов" возмутился тем, что критикующие страну артисты, до сих пор могут безнаказанно работать в России.
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