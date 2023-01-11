В Сети раскритиковали танцующих Ивана Урганта и Екатерину Варнаву

В Сети появилось видео на котором телеведущий Иван Ургант и актриса Екатерина Варнава танцевали на общем мероприятии. Артисты после начала СВО на Украине осудили действия России в соседней стране.

Пользователи интернета в комментариях к публикации раскритиковали поведение звёзд и напомнили о поддержки Украины.

"Варнава раздражает, от Урганта тошнит", "Мерзкие. Жаль, что им это не дано понять", "Позорища два", "Закройте их уже кто-нибудь", — пишут подписчики канала.

Один из читателей Telegram-канала "НеМалахов" возмутился тем, что критикующие страну артисты, до сих пор могут безнаказанно работать в России.

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