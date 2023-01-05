Жена Никиты Михалкова Татьяна опровергла новость о тяжёлом состоянии режиссёра

Супруга кинорежиссёра Никиты Михалкова Татьяна прокомментировала состояние здоровья мужа. В СМИ появилась информация о том, что кинодеятель экстренно доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Жена Никиты Сергеевича попросила журналистов не делать преждевременных выводов и не писать лживой информации в Сети. Татьяна Михалкова объяснила, что на данный момент режиссёру не поставили точный диагноз и состояние его здоровья контролируют специалисты.

Однако пресс-секретарь Михалкова сообщил о том, что победителя премии "Оскар" госпитализировали из-за осложнений гриппа.

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