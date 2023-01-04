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Депутат Госдумы от ЛДПР Луговой призвал отметить концерт народного артиста РФ Меладзе за слова о СВО

Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в ходе выступления на корпоративе в Дубае произнёс фразу "Героям — слава!", тем самым поддержав традиционную речёвку украинских нацистов. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой высказался по этому поводу.

Депутат Госдумы от ЛДПР Луговой призвал отметить концерт народного артиста РФ Меладзе за слова о СВО

Он обозвал певца "элитным скоморохом" и призвал отменить его концерт, намеченный на 8 марта в Барвиха Luxury Village.

"Звезда" вне политики продолжит чёс в России, чтобы собирать огромные гонорары и также славить террористическое государство. В наших силах остановить этот базарный хайп и отрубить им все возможности заработков. Ни одна российская копейка не должна достаться этим моральным уродам", — сказал Луговой.

Напоминаем, что после Меладзе ответил на фразу "Слава Украине!" одного из гостей корпоратива лозунгом "Героям — слава!". Данные слова раскритиковали звёзды шоу-бизнеса и политики.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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