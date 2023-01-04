Депутат Госдумы от ЛДПР Луговой призвал отметить концерт народного артиста РФ Меладзе за слова о СВО

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в ходе выступления на корпоративе в Дубае произнёс фразу "Героям — слава!", тем самым поддержав традиционную речёвку украинских нацистов. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой высказался по этому поводу.

Он обозвал певца "элитным скоморохом" и призвал отменить его концерт, намеченный на 8 марта в Барвиха Luxury Village.

"Звезда" вне политики продолжит чёс в России, чтобы собирать огромные гонорары и также славить террористическое государство. В наших силах остановить этот базарный хайп и отрубить им все возможности заработков. Ни одна российская копейка не должна достаться этим моральным уродам", — сказал Луговой.

Напоминаем, что после Меладзе ответил на фразу "Слава Украине!" одного из гостей корпоратива лозунгом "Героям — слава!". Данные слова раскритиковали звёзды шоу-бизнеса и политики.

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