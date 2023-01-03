Певица Вика Цыганова назвала бесстыдством поступки Аллы Пугачёвой

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала из России. Коллеги Примадонны негативно отреагировали на эмиграцию звёздной семьи и поведение артистки за границей.

Коллега артистки Вика Цыганова резко критикует поступки Аллы Борисовны и считает, что она предала своих многочисленных поклонников в РФ. Более того, Цыганова заявила о том, что Примадонна имела в родной стране всё.

"Зачем плевать на страну, на зрителей, называя их холопами и рабами? Я считаю, что это бесстыдство. Значит, вся их предыдущая жизнь была притворством. Они же тут имели всё. Та же Пугачёва тратила миллионы на содержание своего особняка", — сказала она.

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