Актёр Анатолий Белый заявил, что Лия Ахеджакова изменилась в Израиле

С момента начала СВО на Украине некоторые представители отечественного шоу-бизнеса уехали за границу. Актёр Анатолий Белый резко высказался против российской власти и эмигрировал в Израиль, где устроился на работу в театр.

Осудившая спецоперацию в соседней стране 84-летняя Лия Ахеджакова посетила одно из выступлений Белого. Позже актёр с ответным визитом пришёл на спектакль с участием советской звезды и был приятно удивлён игрой Ахеджаковой на сцене.

"Таких эмоций в Москве у Лии Меджидовны не было. Она уникальная, она — душа. То, что сейчас она испытывает, какие эмоции выливаются из нее — это дорогого стоит", — заявил Белый.

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