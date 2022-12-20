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Жигалова заявила, что Лепс не платил деньги петербуржцу за прекращение дела

Шоу-бизнес

Журналистка Алёна Жигалова заявила, что Григорий Лепс не платил потерпевшему в драке жителю Санкт-Петербурга за мирное урегулирование конфликта. В Сети появилась информация о том, что артисту пришлось отдать крупную сумму денег, чтобы избежать судебного разбирательства.

Концертный директор Лепса связался с журналисткой и рассказал, что певец не платил потерпевшему и разногласие удалось решить мирным путём.

Жигалова на YouTube-канале "Super" прокомментировала исход конфликта и предположила: Лепс обещал подарить свои узнаваемые очки петербуржцу и он всё простил.

 

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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