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Билет на новогодний концерт Лепса обойдётся желающим почти в миллион рублей

Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс недёшево обойдётся желающим насладиться его композициями в новогоднюю ночь, сообщает РЕН ТВ.

Цена самого дорогого билета на новогоднее выступление Лепса в "Барвиха Luxury Village" — 900 тысяч рублей. Именно столько стоит столик на шестерых, откуда открывается самый лучший обзор.

Чуть дешевле — 720 тысяч рублей — будет стоить столик на четверых, который расположен в зале возле сцены.

Пением Лепса можно будет наслаждаться и из VIP-ложи за 450 тысяч рублей. Самые "бюджетные" места в этом зале располагаются в дальней части зала — столик на шестерых там стоит 390 тысяч рублей.

За такие деньги гостей обещают угощать селёдкой под шубой, оливье, заливным из осетрины, чёрной икрой и пате из фуа-гра.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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