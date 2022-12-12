Лепс выплатил компенсацию офисному работнику, с которым он подрался в Питере

Григорий Лепс решил с помощью денег вопрос с пострадавшим от его рук офисным работником.

Народный артист России выплатил деньги человеку, с которым от вступил в рукопашную схватку в Санкт-Петербурге. Стороны решили проблему мирно, договорившись о компенсации морального и материального вреда.

Адвоката пострадавшего рассказал, что ходатайство о прекращении дела уже подано. Избитый мужчина принял извинения артиста и посчитал инцидент исчерпанным.

Сумма компенсации не разглашается.

Ранее сообщалось о драке с участием певца Григория Лепса, его охранников и посетителя бара в Санкт-Петербурге.

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