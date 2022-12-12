Создатель "Елок-9" Кулик связал успех картины с отсутствием Урганта и Светлакова

В российские прокаты вышла 9 часть новогоднего фильма "Ёлки". Режиссёр проекта Евгений Кулик объяснил журналистам большой успех картины у зрителей.

По словам Евгения, не смотря ни на что, россияне хотят видеть новогоднюю сказку, где много добра и смеха. Не малую роль в раскрутке фильма сыграло "сарафанное радио", так считает режиссёр.

"Перед Новым годом, наверное, людям охота чего-то доброго, тёплого. Мы также полностью обновили франшизу, новое кино создали, у нас новые лица. Ну и, конечно, хорошо работает «сарафан» – люди рассказывают друг другу о фильме", – считает Кулик.

К слову, в новой части "Ёлок" зрители не увидят, казалось бы, несменных Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Режиссёр картины объясняет это тем, что было принято решение о привлечении новых лиц по обновленной франшизе. Зато в фильме сыграет сам Евгений Кулик и уже полюбившийся всей России по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", актёр Федор Добронравов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.