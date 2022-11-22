Фёдоров: "Евровидение" меняет правила из-за отсутствия денег Первого канала

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров заявил, что "Евровидение" меняет правила из-за отсутствия денег Первого канала.

Недавно организаторы песенного конкурса "Евровидение" объявили об изменении правил голосования. Теперь зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать за понравившегося исполнителя. На официальном сайте конкурса говорится, что изменения обусловлены тем, что в 2022 году было выявлено "беспрецедентное нарушение при голосовании".

По мнению Фёдорова, организаторы пошли на этот шаг, потому что отсутствие денег из России "существенно снижают бюджет конкурса".

"Значит, приходится распределять расходы на другие страны, которые не могут нести такие расходы", — передают слова Фёдорова РИА Новости.

Также он отметил, что некоторые страны вовсе отказались вносить выплату за участие в конкурсе. В число таких стран вошла Болгария.