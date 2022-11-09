Киркоров на концерте ударил цветами члена своей команды, а не поклонника

Пресс-секретарь российского певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская дала пояснения по поводу инцидента, произошедшего с участием артиста на концерте в Казахстане.

Ранее пользователи смогли наблюдать в выложенном в интернет видео, как Киркоров в расстроенных чувствах спустился со сцены к зрителям, подошёл к одному из сидящих там людей и дважды ударил его букетом, после чего швырнул цветы на сцену и продолжил своё выступление.

Успенская заявила, что от рук Киркорова пострадал вовсе не его фанат, а представитель его команды.

"Там точно был не поклонник, а наш человек. Были нюансы", — объяснила Успенская в разговоре с NEWS. ru.

Пресс-секретарь артиста добавила, что таким образом Киркоров выразил своё недовольство тем, что к нему не разрешили подойти его поклоннику.