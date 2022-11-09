Киркоров отхлестал букетом по лицу человека в зрительном зале

Певец Филипп Киркоров, который находится в Казахстане с гастролями, отхлестал цветами по лицу человека в зрительном зале. Видео инцидента появилось в Tik Tok.

После нападения артист выглядел очень недовольным. Он, вернувшись на сцену, в гневе бросил цветы и стал допевать композицию.

Также во время одного из концертов в Алматы Киркоров вышел на сцену в пёстрых колготках и исполнил танец, вызвавший восторг у зрителей.

Ранее народный артист России, известный своей нелюбовью к представителям прессы, снова оказался в центре скандала с журналисткой. Он послал её во время интервью в лучших традициях "розовой кофточки".