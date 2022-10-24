Красовский записал видеообращение и назвал себя дураком за слова о детях Украины

Журналист Антон Красовский в эфире телеканала RT заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, нужно топить.

Он раскаялся в сказанном и сообщил, что будет нести вину до конца жизни.

В своём Telegram-канале Красовский опубликовал видеообращение. В нём он рассказал, что думает о каждом ребёнке и не желает никому погибели.

"Я идиот… Я не прошу меня простить, я прошу меня понять, дурака понять… Я виноват перед всеми матерями, которые в ужасе услышали этот текст. Я виноват. И вину я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь… Не знаю, можно ли меня простить, я себя никогда не прощу", — сказал журналист.