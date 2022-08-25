Компания ООО "Агроком Холдинг", которая принадлежит ростовскому олигарху Ивану Саввиди, судится с супругом телеведущей Виктории Лопырёвой Игорем Булатовым.
Супруг модели одолжил у фирмы 23,6 миллиона рублей с процентами. Однако в установленный срок Булатов не вернул денежные средства. На данный момент, учитывая накопленные проценты, задолженность составляет более 28 миллионов рублей, передаёт rostovgazeta.ru.
В Федеральной службу судебных приставов сообщили, что на имущество Булатова был наложен арест.
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