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Галкин с Пугачёвой спели о возвращении в Россию на концерте в Израиле

Шоу-бизнес

Максим Галкин с Аллой Пугачёвой спели о возвращении в Россию на концерте в Израиле.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Максим Галкин вместе с женой и детьми уехал из страны. Сейчас он находится в Израиле, и непонятно, собирается ли возвращаться на родину. Его супруга Алла Пугачёва в одном из интервью заявила, что она вместе с детьми вернётся в Россию к началу учебного года.

На одном из своих концертов в Израиле Галкин и Пугачёва спели песню о возвращении домой, сообщает CT News. По данным издания, артист надеется вернуться в Россию героем.

"Нас ждет награда за все былые муки", — спел Галкин.

У Максима Галкина расписаны концерты до лета следующего года, поэтому, возможно, в Россию он вернётся нескоро.

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Автор: Юлиана Смирнова
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