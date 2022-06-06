Заслуженный артист России Александр Маршал прокомментировал позицию своих коллег, которые отказались поддерживать военную спецоперацию на Украине. Он убеждён, что эти деятели культуры не понимают о чём говорят, поскольку никогда не были на территории Донбасса.
"Почему не писали "нет войне" все эти 8 лет?", — отметил исполнитель в беседе с АиФ.ru.
Музыкант подчеркнул, что с 2014 года он неоднократно посещал Донбасс и лично убедился в том, к чему привела политика киевского режима.
"Ком в горле стоит, когда видишь Аллею ангелов — мемориал погибшим от обстрелов детей, которым было от 3-х до 12 лет", — рассказал музыкант.
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Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.