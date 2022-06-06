Маршал раскритиковал знаменитостей, которые осудили спецоперацию на Украине

Заслуженный артист России Александр Маршал прокомментировал позицию своих коллег, которые отказались поддерживать военную спецоперацию на Украине. Он убеждён, что эти деятели культуры не понимают о чём говорят, поскольку никогда не были на территории Донбасса.

"Почему не писали "нет войне" все эти 8 лет?", — отметил исполнитель в беседе с АиФ.ru.

Музыкант подчеркнул, что с 2014 года он неоднократно посещал Донбасс и лично убедился в том, к чему привела политика киевского режима.

"Ком в горле стоит, когда видишь Аллею ангелов — мемориал погибшим от обстрелов детей, которым было от 3-х до 12 лет", — рассказал музыкант.