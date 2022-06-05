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Автор Елена Былкина

Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг

Общество

Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.

Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг

Звезда сериала "Интерны" считает, что не нужно нападать на супругу Филиппа Янковского Оксану Фандеру, которая угодила в скандал из-за того, что открыто поддержала Украину.

"Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин не был таким милосердным по отношению к Максиму Галкину, Алле Пугачёвой и Чулпан Хаматовой. Особенно досталось от него Ингеборге Дапкунайте. Актёр заявил, что "свалила ещё одна шпрота".

Оксана Фандера с самого первого дня выступила против спецоперации на Украине. Позже она вывесила украинский флаг у себя на балконе, за что её подвергли жёсткой травле. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы максим галкин алла пугачёва чулпан хаматова иван охлобыстин
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