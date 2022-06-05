Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг

Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.

Звезда сериала "Интерны" считает, что не нужно нападать на супругу Филиппа Янковского Оксану Фандеру, которая угодила в скандал из-за того, что открыто поддержала Украину.

"Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин не был таким милосердным по отношению к Максиму Галкину, Алле Пугачёвой и Чулпан Хаматовой. Особенно досталось от него Ингеборге Дапкунайте. Актёр заявил, что "свалила ещё одна шпрота".

Оксана Фандера с самого первого дня выступила против спецоперации на Украине. Позже она вывесила украинский флаг у себя на балконе, за что её подвергли жёсткой травле.