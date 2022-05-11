Киркоров прилетел на "Евровидение" по специальному приглашению

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров сообщил, что прибыл на музыкальный конкурс "Евровидение". Как подчеркнул известный артист, организаторы специально пригласили его на мероприятия.

"Я на базе… По специальному приглашению, за заслуги перед "Евровидением", — сказал певец.

Он отметил, что его любимой участницей является греческая артистка Аманда Тенфьорд.

Ранее сообщалось, что украинская группа Kalush Orchestra, которая исполнила песню "Stefania", оказалась в списке финалистов конкурса. Вместе с этим судьи высоко оценили выступления представителей таких стран, как:

Армения,

Молдавия,

Литва,

Греция,

Исландия,

Нидерланды,

Норвегия,

Португалия,

Швейцария.