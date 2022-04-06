"МК": за какие гонорары украинские звёзды готовы выступать сейчас в России

Несмотря на то, что некоторые украинские артисты активно выступили против российской спецоперации на Украине, они не возражают против приглашения выступить на российской сцене — за приличное вознаграждение.

Журналисты "Московского комсомольца" узнали, какие гонорары сегодня просят украинские исполнители за то, чтобы дать концерты в России.

Выяснилось, что в среднем украинские звёзды желают получить за своё выступление для россиян от 40 до 50 тысяч евро.

Так, Иван Дорн порадует россиян своим пением за 40 тысяч евро, не считая требований по райдеру. С Верой Брежневой можно договориться о выступлении за 50 тысяч евро.

"Да, Вера согласна выступать за 50 тыс. евро. Без проблем, есть прямые контакты от всей ее администрации. С Верой мне приходилось работать, мы летали на корпоративные мероприятия в Ташкент. Тогда у нее цена была 35 тысяч евро", — такой информацией с журналистами поделился один из организаторов концертов.

Ани Лорак также готова спеть для желающих за гонорар в 50 тысяч евро. Организатор отметил, что, в отличие от Брежневой, Лорак повела себя более дипломатично.

"В этой ситуации Лорак держится нейтральной стороны. Отошла в сторону. Лорак достаточно дипломатично поступила, поэтому проблем у нее не будет", — сообщил он.

Организатор отметил, что даже те, кто яростнее всех осуждал действия России, не прочь выступить на её сценах, как это сделал, например, Валерий Меладзе, недавно уже давший два концерта в Санкт-Петербурге.

Другой концертный директор подтвердил "МК", что несмотря на все громкие заявления, украинские артисты на связи и готовы работать в России, если их об этом попросят.