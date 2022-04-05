Валерий Меладзе дал частный концерт в Санкт-Петербурге

Только недавно поклонники певца Валерия Меладзе были убеждены, что карьера артиста в России закончилась из-за его отношения к спецоперации на Украине и высказываний по этому поводу. Однако стало известно о том, что Меладзе стал гостем частной вечеринки в Санкт-Петербурге, порадовав гостей своим пением.

Теперь же певец снова готов работать и гастролировать, на радость своим поклонникам.

"Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги халата. Поздравляю, конечно, но, как вы понимаете, не от всей души", — написали фанаты исполнителя в Сети.

Но не все россияне искренне рады возвращению Меладзе на сцену. Им кажется, что ему неплохо было бы принести публичные извинения за то, что он говорил, и лишь после этого выступать.

"Гнать его в шею, как и брата!"; "Пусть идет следом за Брежневой, которая в Италии отсиживается!"; "Что-то мы добрые слишком, прощаем всех!" — выразили своё возмущение пользователи.

Сам же Валерий Меладзе делится с фанатами исключительно размышлениями о творчестве, избегая политических тем.