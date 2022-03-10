Елена Чупракова, концертный директор певицы Аллы Пугачёвой, высказалась по поводу её отъезда за границу из России.
Чупракова повторила уже сказанное самой Пугачёвой, что та просто уехала в обычный отпуск.
"Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения", — сказала Чупракова "Газете.Ru".
10 марта певица уже ответила тем, кто обвинил её в эмиграции из России в трудные времена. Артистка подчеркнула, что эмиграцией едва ли можно считать "каникулы, отпуск и лечение", которыми она сейчас наслаждается.
При этом Пугачёва не уточнила, где именно сейчас отдыхает. Есть информация, что она может быть в Израиле или Латвии.
В последнее время наблюдается массовый отъезд знаменитостей из России. Почти все они объясняют свой отъезд запланированным отпуском, каникулами у детей, прохождением лечения или желанием повидаться с родственниками за границей.
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