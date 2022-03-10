Директор Пугачёвой прокомментировала её отъезд из России

Елена Чупракова, концертный директор певицы Аллы Пугачёвой, высказалась по поводу её отъезда за границу из России.

Чупракова повторила уже сказанное самой Пугачёвой, что та просто уехала в обычный отпуск.

"Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения", — сказала Чупракова "Газете.Ru".

10 марта певица уже ответила тем, кто обвинил её в эмиграции из России в трудные времена. Артистка подчеркнула, что эмиграцией едва ли можно считать "каникулы, отпуск и лечение", которыми она сейчас наслаждается.

При этом Пугачёва не уточнила, где именно сейчас отдыхает. Есть информация, что она может быть в Израиле или Латвии.

В последнее время наблюдается массовый отъезд знаменитостей из России. Почти все они объясняют свой отъезд запланированным отпуском, каникулами у детей, прохождением лечения или желанием повидаться с родственниками за границей.

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