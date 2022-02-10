Анастасия Макеева попробует себя в роли психолога

Актриса Анастасия Макеева приняла решение стать профессиональным психологом. С этой целью она поступила на факультет психологии в университет, название которого раскрывать не стала. Однако о своём поступлении в ВУЗ и желании получить по его окончании красный диплом артистка сразу же сообщила поклонникам в соцсети.

"Жизнь бьет ключом, большие перемены. Я все-таки поступила, стала студенткой и теперь у меня чуть меньше времени. Будет еще один, надеюсь, по традиции красный диплом государственного образца", — заявила Макеева в своём Instagram.

Актриса предупредила, что из-за учёбы будет реже появляться в соцсетях и выкладывать меньше контента. При этом в театре Макеева будет играть так же часто, как и до этого. Об этом сказала сама артистка, добавив, что на февраль у неё запланированы десять спектаклей.

Осенью 2021 года Макеева начала изучение квантовой психологии на Мальдивах. После окончания курсов по психологии артистка стала пробовать себя в роли консультанта — по её словам, она оказывала помощь одной из своих поклонниц, Назгуль.

Многим пользователям показалось, что консультации по квантовой психологии, которые проводила Макеева — это ни что иное, как мошенничество. Актриса с этим мнением не согласилась, уверяя, что верит в то, что делает, потому что на себе ощутила положительный эффект квантовой психологии.

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