Эксперт молекулярной биологии о Заворотнюк: "Мозговая деятельность повреждена"

В Институте молекулярной биологии объяснили, что происходит с больной раком мозга Анастасией Заворотнюк.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Пётр Чумаков рассказал, что звезду сериала "Моя прекрасная няня спасали так называемыми глюкокортикоидами (стероидными гормонами, синтезируемыми корой надпочечников). От употребления данных гормонов развивается синдром Кушинга, который отражается на внешности человека — лицо выглядит одутловатым, так как в тканях накапливается жидкость.

По словам Чумакова, глюкокортикоиды негативно отражаются на иммунной системе.

"Обычно их применяют для того, чтобы снять отёк в мозге. Это стандартная терапия для тяжёлых больных глиобластомой. Во время операции ей удалили довольно большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг… Мозговая деятельность, безусловно, повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться", — цитирует слова эксперта "Комсомольская правда".

Знакомый актрисы ранее рассказал, что у Заворотнюк частично парализована правая часть тела. Знаменитость передвигается на инвалидной коляске, ей трудно сидеть. У звезды начались проблемы со зрением и речью.

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