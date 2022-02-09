Знакомый семьи о состоянии Заворотнюк: "Безучастна к происходящему вокруг"

Болезнь у Анастасии Заворотнюк прогрессирует. Актрису частично парализовало, у неё начались проблемы с речью.

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологическим заболеванием. У знаменитости диагностировали глиобластому, агрессивную опухоль мозга.

Актрису скрывают от посторонних глаз, однако в Сеть попала её фотография. Измученная болезнью актриса запечатлена рядом с супругом в Петром Чернышевым в автомобиле.

Как сообщает "Комсомольская правда", те, кто видел актрису, отмечают её сходство с Жанной Фриске, когда та тоже боролась с раком.

Заворотнюк проводит большую часть времени в своём подмосковном особняке в посёлке Крекшино. Когда актрису возят на процедуры, она попадается на глаза окружающим.

"Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом… Её с трудом можно узнать. Но глаза её остались те же — она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески", — цитирует сиделку "КП".

Звезде кинематографа трудно сидеть, поэтому она часто находится в горизонтальном положении.

"У неё частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают её, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации", — поделился знакомый семьи Анатолий Демидов.

По словам Демидова, врачи не могут дать оптимистичных прогнозов, однако делают всё возможное, чтобы продлить актрисе жизнь.

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