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Автор Елена Былкина

Данилко оценил шутку Невзорова по поводу его дерзкой выходки на сцене

Шоу-бизнес

Трактовка Александра Невзорова скандального выступления Верки Сердючки привела Андрея Данилко в восторг. Ему очень понравился образ осла, которому втолкали через задний проход острый перец.

Данилко оценил шутку Невзорова по поводу его дерзкой выходки на сцене

Андрей Данилко, который спел песню о Степане Бандере* с восторгом наблюдает за той шумихой, которую наделало его выступление в российском обществе.

Шоумен предпочитает выражать свою позицию через третьих лиц. Ранее он вещал через блогера Рустама Солнцева, теперь же опубликовал мнение Александра Невзорова, который дал своеобразную трактовку скандалу с исполнением песни о лидере националистического украинского движения Степане Бандере.

Журналист рассказал о воровских методах отвлечения внимания толпы, когда карманники создавали неразбериху на восточных базарах, засовывая ослу под хвост вывернутый наизнанку стручок острого перца. Пока осёл неистовствовал, карманники делали своё грязное дело.

Невзоров провёл аналогию между методами восточных воришек и тем, что провернул с российской публикой Андрей Данилко, исполнив песню о Степане Бандере.

"Надо сказать, что такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал артист Данилко, так называемая Верка Сердючка, которая вдруг без объявления войны, без декларации о намерениях взяла и спела украинскую народную песню", — сказал Невзоров.

Видео с высказыванием журналиста Данилко опубликовал в своём Instagram-аккаунте, поставив под кадрами смеющийся смайлик и аплодисменты.

* Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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Автор: Елена Былкина
Темы степан бандера александр невзоров
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