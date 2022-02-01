Андрей Данилко ответил на критику Владимира Соловьёва

Владимир Соловьёв обрушился с критикой на спевшую про Бандеру* Верку Сердючку. Ответ Андрея Данилко не заставил себя долго ждать.

Владимир Соловьёв посвятил свою авторскую программу разбору инцидента на концерте в "Дизель шоу". Данилко между своими выступлениями спел про батьку Бандеру*. Его импровизация нашла активную поддержку украинского зрителя.

"Пошёл вон из страны, гадёныш!" — обратился Соловьёв к Андрею Данилко, который с 2014 года не приезжает в Россию.

Украинский шоумен опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллаж с фотографией негодующего Соловьёва. Под снимком он разместил свои фото со скандального выступления.

"Владимир Адольфович! Срочно в аптеку!" — гласит надпись на коллаже с фото лекарственного препарата от шизофрении.

Поклонники активно поддерживали Данилко.

"Россия любит Веру. А Соловьёв не стоит внимания"; "Я из России, очень рада если Вы будете на нашей сцене, у Вас здесь море поклонников, здоровья Вам"; "Это конечно капец. Привет из Крыма!" — писали фолловеры.

Нашлись всё же те люди, которые не могут простить Данилко его спорное творчество.

"Соловьёв прав. Да, мы уважали Андрея Данилко, но он перегнул палку, такими вещами про Бандеру* не шутят", — выразили своё мнение интернет-пользователи. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

* Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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