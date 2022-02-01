На фото с камеры видеонаблюдения рядом с фигуристом Петром Чернышевым сидит женщина с короткой стрижкой и заваленной на бок головой. Возможно, на фото Анастасия Заворотнюк.
Во время поездки на легковом автомобиле звезда фигурного катания запечатлён сидящим за рулём. Рядом с Чернышевым хорошо видна некая дама, отдалённо напоминающая Заворотнюк.
Если поверить в то, что на снимке звезда сериала "Моя прекрасная няня", то внешность актрисы заметно изменилась. Знаменитость, страдающая онкологией, поправилась и выглядит измученной. Её голова наклонена в бок.
В Сети отметили, что женщина со снимка напоминает своим внешним видом Жанну Фриске в последний год жизни.
Есть версия, что снимок просочился в Интернет из-за того, что фигурист нарушил правило дорожного движения. В качестве доказательство его нарушения камера фиксирует того, кто управляет автомобилем.
Интернет-пользователи укорили тех, кто разместил снимок в Сети. Семья Заворотнюк не желает, чтобы актрису видели больной.
Ранее появлялась информация о том, что актриса дала согласие на экспериментальное лечение с помощью вакцины на основе иммунных клеток.
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