В Сеть попало возможное фото тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

На фото с камеры видеонаблюдения рядом с фигуристом Петром Чернышевым сидит женщина с короткой стрижкой и заваленной на бок головой. Возможно, на фото Анастасия Заворотнюк.

Первое фото изменившейся из-за рака Заворотнюк слили в Сеть

Во время поездки на легковом автомобиле звезда фигурного катания запечатлён сидящим за рулём. Рядом с Чернышевым хорошо видна некая дама, отдалённо напоминающая Заворотнюк.

Если поверить в то, что на снимке звезда сериала "Моя прекрасная няня", то внешность актрисы заметно изменилась. Знаменитость, страдающая онкологией, поправилась и выглядит измученной. Её голова наклонена в бок.

В Сети отметили, что женщина со снимка напоминает своим внешним видом Жанну Фриске в последний год жизни.

Есть версия, что снимок просочился в Интернет из-за того, что фигурист нарушил правило дорожного движения. В качестве доказательство его нарушения камера фиксирует того, кто управляет автомобилем.

Интернет-пользователи укорили тех, кто разместил снимок в Сети. Семья Заворотнюк не желает, чтобы актрису видели больной.

Ранее появлялась информация о том, что актриса дала согласие на экспериментальное лечение с помощью вакцины на основе иммунных клеток.