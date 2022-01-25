Дочь Заворотнюк ответила на слухи об ухудшении здоровья матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна высказалась по поводу реального состояния онкобольной матери.

Ранее оброненная фраза дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" о том, что она не может получить ценных советов матери, была расценена, как информация о том, что у больной раком мозга Заворотнюк нарушены речевые функции.

Это послужило поводом для журналистов обратиться к мнению врачей-онкологов, которые расценили пропажу речи актрисы как весьма тревожный знак. Далее последовали безрадостные новости об ухудшении состояния артистки.

Подписчики Анны Зворотнюк попросили наследницу артистки прокомментировать пугающую информацию.

Дочь кинозвезды назвала подобные сведения "очередным бредом журналистов".

В ноябре 2021 года Анна Заворотнюк отменила свадьбу из-за болезни родительницы. Девушка давно получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым вместе училась за границей, однако 25-летней наследнице больной актрисы в таких печальных обстоятельствах не до торжеств.

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