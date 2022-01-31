Врач назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой

Вдова создателя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Анна в последнее время много работает над собой и своим телом, стараясь довести его до совершенства. Журналистам стало известно, что девушка уже обращалась к пластическим хирургам, чтобы сделать увеличить грудь и ягодицы, а также подкорректировать форму носа.

Помимо этого, Анна Грачевская избавляется от лишнего веса настолько активно, что это уже пугает её поклонников.

Сама актриса возмущена словами тех, кто обвиняет её в анарексии, доказывая, что она просто стройная.

"Для "экспертов”, чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем, каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать", — ответила Грачевская пользователям в Instagram.

С поклонниками артистки согласен известный пластический хирург Александр Вдовин, который считает, что желание девушки похудеть уже приняло нездоровые формы, и, глядя на неё, действительно появляются мысли об анарексии.

"Анна всю жизнь имела достаточно аппетитные формы и мечтала похудеть. Её мечта сбылась. Хотя это, безусловно, не может слегка не пугать. Кубики на животе, отсутствие даже намёка на подкожную клетчатку, не очень здоровая худоба, конечно, наводят на мысли об анорексии. Конечно, хотелось бы, смотреть на красоту здоровую и тело подтянутое, красивое и недистрофичное. Но понимание слова "красота" у всех разное — у Анны по всей видимости такое", — отметил Вдовин.

Сейчас Анна Грачевская вместе с дочерью отдыхает в Таиланде, откуда публикует снимки в купальнике, пугающие подписчиков худобой.

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