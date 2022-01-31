EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Врач назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой

Шоу-бизнес

Вдова создателя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Анна в последнее время много работает над собой и своим телом, стараясь довести его до совершенства. Журналистам стало известно, что девушка уже обращалась к пластическим хирургам, чтобы сделать увеличить грудь и ягодицы, а также подкорректировать форму носа.

Врач назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой

Помимо этого, Анна Грачевская избавляется от лишнего веса настолько активно, что это уже пугает её поклонников.

Сама актриса возмущена словами тех, кто обвиняет её в анарексии, доказывая, что она просто стройная.

"Для "экспертов”, чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем, каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать", — ответила Грачевская пользователям в Instagram.

С поклонниками артистки согласен известный пластический хирург Александр Вдовин, который считает, что желание девушки похудеть уже приняло нездоровые формы, и, глядя на неё, действительно появляются мысли об анарексии.

"Анна всю жизнь имела достаточно аппетитные формы и мечтала похудеть. Её мечта сбылась. Хотя это, безусловно, не может слегка не пугать. Кубики на животе, отсутствие даже намёка на подкожную клетчатку, не очень здоровая худоба, конечно, наводят на мысли об анорексии. Конечно, хотелось бы, смотреть на красоту здоровую и тело подтянутое, красивое и недистрофичное. Но понимание слова "красота" у всех разное — у Анны по всей видимости такое", — отметил Вдовин.

Сейчас Анна Грачевская вместе с дочерью отдыхает в Таиланде, откуда публикует снимки в купальнике, пугающие подписчиков худобой.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анна Грачевская БЫВШАЯ ЖЕНА Бориса Грачевского-Как живет?
Автор: Светлана Нерадовская
Темы анна грачевская борис грачевский
Новости
Английские учёные оценили риск повторного заражения "омикроном" и "дельтой"
Врач назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой
Саверский задал логичный вопрос про 120 тысяч заболевших коронавирусом
Премьер Эстонии призвала Германию помочь Украине спастись от "агрессора"
К лету платежи по ипотеке вырастут на 21 процент
Глава ЛНР Пасечник: Луганск был бы признателен за поставки оружия в Донбасс
30 января — чёрный день для российского кинематографа
Новые санкции Лондона против Москвы могут коснуться активов энергокомпаний
Глава ЛНР: ЦРУ США обучает для Украины специалистов по партизанскому движению
Российские военные организовали в Белоруссии единую систему управления войсками
Последние материалы
Врач назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой
Саверский задал логичный вопрос про 120 тысяч заболевших коронавирусом
Премьер Эстонии призвала Германию помочь Украине спастись от "агрессора"
К лету платежи по ипотеке вырастут на 21 процент
Глава ЛНР Пасечник: Луганск был бы признателен за поставки оружия в Донбасс
30 января — чёрный день для российского кинематографа
Новые санкции Лондона против Москвы могут коснуться активов энергокомпаний
Глава ЛНР: ЦРУ США обучает для Украины специалистов по партизанскому движению
Российские военные организовали в Белоруссии единую систему управления войсками
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Популярное
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Экономика и бизнес
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Шоу-бизнес
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников