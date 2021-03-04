Экс-супруга Грачевского покинула ток-шоу после обвинений в изменах

Анна Грачевская подробно рассказывала о своей любви к Борису Юрьевичу, пока ей не напомнили, как она была уличена в изменах.

Бывшая жена худрука "Ералаша" уверяла в программе "Пусть говорят", что беззаветно любила Бориса Грачевского.

Не все поверили в искренность слов Анны. Друг режиссера актёр Владимир Долинский обрушился с обвинениями на женщину.

"Это она виновата в смерти Бориса. Её измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребёнком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом", — заявил Долинский.

Грачевская вернулась в студию только после того, как её покинул Долинский.