Блогер Антон S раскрыл серьёзный диагноз Андрея Малахова

По словам блогера Антона S (творческий псевдоним Антона Суворкина), известный телеведущий Андрей Малахов страдает онкологическим заболеванием, от которого лечится за границей.

Блогер выдал тайну Малахова на своём YouTube-канале "Anton S Live", сообщив, что этой информацией с ним поделился один из коллег телеведущего. По информации блогера, Малахову виртуозно удаётся совмещать постоянные съёмки на центральном канале и необходимое лечение. При этом он добавил, что пока ситуация со здоровьем у шоумена складывается печальная.

"Приятель работает на телевидении, и да, все там говорят о том, что Андрей Малахов болен онко и что прям плохо всё. Что прямо со съёмок самолёт в Германию на лечение и опять на съёмки", — сообщил Антон S.

Известно, что Андрей Малахов часто бывает в немецком Баден-Бадене, в котором сосредоточены лучшие медицинские учреждения. Даже свой недавний день рождения тележурналист отметил именно там. По мнению Антона S, все факты подтверждают то, что Малахов действительно может проходить курс лечения от онкологии в Германии.

От самого Андрея Малахова пока не поступило ни подтверждения, ни опровержения этой информации.

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