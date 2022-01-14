Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва

Сотрудники дома престарелых "Идиллия" рассказали, как жилось Леониду Куравлёву в казённом учреждении, куда его поместили сын и дочь.

Комната Куравлёва в пансионате "Идиллия"

Директор пансионата, в котором до госпитализации в Коммунарку жил артист, показала палату Куравлёва с телевизором и тренажёрами.

"Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет", — рассказала сиделка, ухаживающая за артистом, в программе Пусть говорят на Первом канале.

Куравлёва, по словам сотрудников пансионата, навещала Ирина Безрукова, которая передавала артисту презенты от друзей.

Артиста также часто посещал сын и внуки. На Новый год Куравлёву родственники нарядили ёлку в комнате.

"Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили", — заявила директор дома престарелых.

Народный артист РСФСР в данный момент находится в реанимации с воспалением лёгких. У актёра диагностировали поражение мозга, которое приводит к нарушению памяти и речи.

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