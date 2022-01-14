Сотрудники дома престарелых "Идиллия" рассказали, как жилось Леониду Куравлёву в казённом учреждении, куда его поместили сын и дочь.
Директор пансионата, в котором до госпитализации в Коммунарку жил артист, показала палату Куравлёва с телевизором и тренажёрами.
"Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет", — рассказала сиделка, ухаживающая за артистом, в программе Пусть говорят на Первом канале.
Куравлёва, по словам сотрудников пансионата, навещала Ирина Безрукова, которая передавала артисту презенты от друзей.
Артиста также часто посещал сын и внуки. На Новый год Куравлёву родственники нарядили ёлку в комнате.
"Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили", — заявила директор дома престарелых.
Народный артист РСФСР в данный момент находится в реанимации с воспалением лёгких. У актёра диагностировали поражение мозга, которое приводит к нарушению памяти и речи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.