EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва

Шоу-бизнес

Сотрудники дома престарелых "Идиллия" рассказали, как жилось Леониду Куравлёву в казённом учреждении, куда его поместили сын и дочь.

Комната Куравлёва в пансионате
Комната Куравлёва в пансионате "Идиллия"

Директор пансионата, в котором до госпитализации в Коммунарку жил артист, показала палату Куравлёва с телевизором и тренажёрами.

"Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет", — рассказала сиделка, ухаживающая за артистом, в программе Пусть говорят на Первом канале.

Куравлёва, по словам сотрудников пансионата, навещала Ирина Безрукова, которая передавала артисту презенты от друзей.

Артиста также часто посещал сын и внуки. На Новый год Куравлёву родственники нарядили ёлку в комнате.

"Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили", — заявила директор дома престарелых.

Народный артист РСФСР в данный момент находится в реанимации с воспалением лёгких. У актёра диагностировали поражение мозга, которое приводит к нарушению памяти и речи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Оказавшийся в доме престарелых Куравлев отказался от детей
Автор: Елена Былкина
Темы ирина безрукова
Новости
В Подмосковье женщине предъявили обвинение в организации убийства мужа
В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых
Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва
Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"
Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь
Пентагон: Россия ищет предлог для вторжения на Украины
Политолог Бортник предрёк Украине потерю территорий в случае вступления в НАТО
Милявская высказалась по поводу скандала с Бузовой и Кокой в Куршавеле
Лукашенко нашёл общее между беспорядками в Белоруссии и Казахстане
Собчак об отсрочке закона о QR-кодах: "Очевидно, что это уступка власти народу"
Последние материалы
Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"
Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь
Пентагон: Россия ищет предлог для вторжения на Украины
Политолог Бортник предрёк Украине потерю территорий в случае вступления в НАТО
Милявская высказалась по поводу скандала с Бузовой и Кокой в Куршавеле
Лукашенко нашёл общее между беспорядками в Белоруссии и Казахстане
Собчак об отсрочке закона о QR-кодах: "Очевидно, что это уступка власти народу"
Сатановский: если НАТО не отодвигается на Запад, значит его надо отодвинуть
Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле
Мурашко рассказал, сколько детей болеют COVID-19
Популярное
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ

Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.

Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Здоровье
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Мир. Новости мира
Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"
Любовь Степушова Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле Любовь Степушова Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Переписка Михаила Зеленского с приятелем выглядит как пророчество
Мир. Новости мира
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Мир. Новости мира
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников