Певица Жасмин объяснила, почему скрывает мужа от публики

Певица Жасмин более десяти лет замужем за бизнесменом Иланом Шором. Исполнительница редко показывает мужа в социальных сетях. Любопытствующая публика донимает знаменитость вопросами о супруге.

Семья певицы Жасмин

Раньше просьбы показать мужа вызывали у певицы досаду и раздражение. Артистка всё же пошла на уступки подписчикам и собрала для фото членов своей семьи. На снимке запечатлены дети певицы — сыновья Михаил (от первого брака) и Мирон, дочь Маргарита, а также её муж, которого так хотели видеть интернет-пользователи.

"Моя семья — мои крылья", — подписала семейный снимок Жасмин в Instagram.

Певица объяснила, почему она редко балует аудиторию снимками семьи в полном составе. Жасмин отметила, что её муж — очень занятой человек, и у него просто нет времени для фотосессий.

"Счастье любит тишину. Муж очень много работает, не до фотосессий", — объяснила звезда.

Ранее публика начала подозревать, что у певицы наблюдается разлад с супругом. Эти предположения Жасмин опровергла.

"Не дождётесь!" — уверила артистка.

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