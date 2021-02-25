Певица Жасмин восприняла любопытство подписчиков как непозволительную бестактность.
Исполнительница Сара Шор, известная под сценическим псевдонимом Жасмин, опубликовала в Instagram пост, в котором поздравила мужчин с Днём защитника Отечества. Пост сопровождал снимок с отцом — балетмейстером Львом Манахимовым.
"А где ваш Шор???" — поинтересовались фолловеры.
Артистку вопрос почему-то задел.
"Я не пойму, разве я спрашиваю, где ваш, не знаю даже кто, и есть ли ?!? Что за бестактность", — написала Жасмин.
Подобная реакция навела фолловеров на мысль о том, что певица рассталась с супругом.
"Не дождётесь!!!))) Всё у него отлично", — ответила исполнительница.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.