Жасмин вывели из себя вопросы о муже

Певица Жасмин восприняла любопытство подписчиков как непозволительную бестактность.

Исполнительница Сара Шор, известная под сценическим псевдонимом Жасмин, опубликовала в Instagram пост, в котором поздравила мужчин с Днём защитника Отечества. Пост сопровождал снимок с отцом — балетмейстером Львом Манахимовым.

"А где ваш Шор???" — поинтересовались фолловеры.

Артистку вопрос почему-то задел.

"Я не пойму, разве я спрашиваю, где ваш, не знаю даже кто, и есть ли ?!? Что за бестактность", — написала Жасмин.

Подобная реакция навела фолловеров на мысль о том, что певица рассталась с супругом.

"Не дождётесь!!!))) Всё у него отлично", — ответила исполнительница.