Шепелев показал, как выглядит его маленький сын Тихон

Дмитрий Шепелев долгое время скрывал лицо сына Платона, рождённого в браке с Жанной Фриске. К публичности второго наследника телеведущий относится проще. Звезда ТВ показал лицо Тихона в сказочной фотосессии.

Сын Дмитрия Шепелева Тихон

Телеведущий второй раз стал отцом в марте 2021 года. Второго наследника Шепелеву подарила избранница Екатерина Тулупова.

Родители устроили малышу необычную фотосессию в трогательном деревенском стиле.

На фото ребёнка поднесли к окну в деревянном доме. Круглощёкий карапуз с интересом смотрит через стекло. Тихон наряжен в странное одеяние, похожее на футболку старшего брата Платона. Зимний пейзаж на фото залит солнечным светом. Под белоснежным сугробом притаился кролик.

"Сын. Январь. Кролик", — подписал умилительную фотографию счастливый отец.

Подписчики телеведущего пришли к выводу, что младший сын Дмитрия напоминает Платона.

"Тихон, по-моему, на Платона похож. Значит, оба в папку"; "Со старшим братом похож, как с открытки"; "Я сначала подумала, что это открытка! Так красиво!!!" — восхищались фолловеры.

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