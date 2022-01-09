Асмус восхитили хот-доги Харламова: "Самая дорогая реклама в моём Instagram"

Кристина Асмус поддержала бизнес экс-супруга Гарика Харламова, затребовав с комика баснословную сумму.

Звезда сериала "Интерны" опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео рекламного характера.

"Ребят, я в Дубае. Ем хот-дог. Очень вкусно, но хот-дог "Бульдог" вкуснее", — сказала Асмус, пережёвывая булку с сосиской.

Актриса объяснила, что рекламирует гастрономический товар бывшего мужа с меркантильным умыслом.

"Самая дорогая реклама в моём инстаграм. За 50% совместно нажитого", — подписала видео заезда театра и кино.

Сам Гарик в это время, окружённый собаками, пожаловался поклонникам на здоровье.

"Я заболел. Неожиданно выяснилось, что помимо ковида, на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень. А судя по новостям, не только для меня к сожалению", — написал звезда Comedy Club в своём Instagram-аккаунте.

В 2021 году Харламов открыл закусочные HOTDOG BULLDOG, в которых продаёт сосиски в пшеничных булочках.

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