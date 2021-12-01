Гарик Харламов высказался о скандальном выступлении Билана

Гарик Харламов не смог пройти мимо новости о том, что Дима Билан вышел на сцену нетрезвым. Резидент Comedy Club объяснил, что на самом деле происходит с певцом.

Харламов опубликовал исповедальное видео Билана, на котором он жалуется поклонникам на усталость.

"Без обид только. Мне уже самому в феврале 41 на нос прилетит. Кризис среднего возраста… Всё будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда. Вот сейчас на…. например", — подписал под видео комик.

Скандал вызвало видео с выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане. Один из гостей мероприятия популярный блогер Биржан Ашим запечатлел на видео выход на сцену певца в нетрезвом виде, Блогер предположил, что Билан вышел на сцену, будучи не совсем адекватным. Ролик стал вирусным, а Билану пришлось оправдываться перед фанатами за своё поведение.

Победитель "Евровидения" в самообличительном видео объяснил, что не спал несколько суток, так как постоянно снимается или выступает. Он рассказал о слезах своей матери, которая очень беспокоится о сыне.

Билан уже однажды "отличился" подобным образом на концерте в Самаре. Тогда всё тоже закончилось извинениями и попытками загладить свою вину благотворительностью.

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