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Россияне не рады возвращению Панина на родину: "Зачем ты сюда припёрся"

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Пользователи Сети продемонстрировали, что не слишком рады возвращению актёра Алексея Панина в Россию из солнечной Испании.
Нужно отметить, это взаимно: Панин тоже показывает, что не очень хотел прилетать на родину. Сразу по возвращении он опубликовал фото в чёрной маске, которое украшает смайлик "плохого настроения". Он пожаловался на плохую погоду, насморки и неважное настроение при прилёту в российскую столицу.

Россияне не рады возвращению Панина на родину: "Зачем ты сюда припёрся"

Подписчики не преминули ответить актёру, посоветовав ему возвращаться обратно и не портить никому жизнь.

"Родина это вы сами для себя. Ваша жизнь и ваше сознание и есть родина", "Ох, ехал бы ты обратно", "Лёха, ну и чего ты сюда припёрся", "А как же: прощай, немытая Россия?", "А что так, деньги закончились? Бабла срубить надо", "Дон Педро приехал за валютой, без бабла везде тяжко", "А без вас никто и не скучал", — написали Панину подписчики.

Сам Панин, который уже больше года живёт в курортном городе в Испании, признаётся, что в России ему больше делать нечего, и он приезжает сюда исключительно на заработки.

"Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съёмки, я прилетал, с удовольствием провёл пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России", -признался актёр.

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Алексей Панин / Один день в Испании
Автор: Светлана Нерадовская
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