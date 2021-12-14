Суд оставил за Максаковой право называть экс-мужа "вором в законе"

Суд не поддержал иск бывшего супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина. Он требовал от бывшей жены компенсацию морального вреда за то, что та публично называет его "вором в законе".

Мария Максакова торжествует, так как судебные органы встали на её сторону.

"Суд не удовлетворил исковые требования Владимира Тюрина в самой животрепещущей их части. Владимир Тюрин желал, чтобы словосочетание, которое красуется напротив его фамилии, к примеру, в Википедии, а именно "вор в законе", было признано судом порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В этой части, увы, было отказано", — приводит слова Максаковой издание "СтарХит".

Не получил экс-супруг оперной певицы и желаемой суммы компенсации морального вреда. Тюрин требовал выплатить ему пять миллионов рублей, а суд решил, что 120 тысяч рублей будет достаточно для того, чтобы компенсировать нанесённую мужчине обиду.

Судебный спор начался из-за того, что Максакова на канале "Советник Сплетник" назвала Тюрина "вором в законе". Она обвинила экс-супруга в том, что он намеревался незаконно завладеть её недвижимостью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.