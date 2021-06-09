Максакова пожаловалась, что едва сводит концы с концами

Российская оперная певица и вдова депутата Государсвенной думы РФ Мария Максакова объяснила, что дочь пытается отсудить у неё квартиру в сложный период её жизни.

Конфликт Людмилы и Марии Максаковой давно перекочевал в публичную плоскость.

13-летняя наследница оперной певицы от бизнесмена Владимира Тюрина претендует на жилплощадь матери.

Исполнительница сетует, что девочке нужны от неё только подарки и алименты.

Мария Петровна укоряет дочь, объясняя, что находится в бедственном финансовом положении.

Она заявила, что она с младшим сыном едва сводит концы с концами "на тысячу-полторы долларов на еду".

Максакова перешла на крик и объяснила дочери, что не дарила ей недвижимость.

"Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит, — сказала Максакова в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Певица уверена, что её экс-супруг пользуется дочерью, в то время как она с сыном Иваном едва выживает.

"Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!" — пожаловалась певица.

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