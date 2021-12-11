Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре

Актрису Анастасию Макееву снова госпитализировали. Артистка почувствовала себя плохо прямо в ходе репетиции, и врачи приехали к ней прямо в театр. Об этом написала сама Макеева, в Instagram которой появился пост об ухудшении самочувствия на фото с врачом скорой помощи.

"Сегодня так. Не выдерживает организм мой нагрузок", — подписала снимок Макеева.

39-летнюю актрису за последние дни госпитализируют уже не в первый раз. Поводами для предыдущих вызовов скорой были депрессия, потеря голоса и панкреатит. Знаменитость полагает, что на её здоровье плохо отразилась война за алименты, которую ведёт бывшая жена с нынешним мужем актрисы, Романом Мальковым.

Часть пользователей считает, что никаких особенных проблем со здоровьем Макеева не испытывает, а просто хочет напомнить публике о себе.

"Что ни сделаешь ради хайпа", — написал один из читателей.

Актриса Анастасия Макеева вместе со своим супругом Романом не так давно приехали в Россию из Турции, где они занимались обустройством новой квартиры. У звезды есть планы заняться бизнесом по сдаче апартаментов в Турции в аренду.

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