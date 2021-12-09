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У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке

Шоу-бизнес

Дальновидный и предприимчивый Александр Градский приобретал недвижимость за границей, которая приносила ему стабильный доход.

У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке

Инсайдер "КП", близкий к семье покойного артиста, сообщил, что именитый музыкант ранее приобретал недвижимость на Майорке и в Израиле.

"В Израиле он недавно стал соучредителем супермаркета и одного крупного банка. А это постоянные стабильные дивиденды", — объяснил мужчина.

Градский начал хорошо зарабатывать ещё во времена СССР. Приятель маэстро рассказывал, что в сутки артист мог заработать до 1,5 тыс. рублей на "левых" концертах при средней заработной плате в стране 150 рублей. За свою насыщенную творческую жизнь певец накопил немало материальных богатств. Его имущество оценивается в 400 млн рублей.

Наследство Градского поделят между собой молодая супруга артиста Марина Коташенко с двумя маленькими детьми — Александром и Иваном. Часть имущества маэстро достанется взрослым детям композитора — 40-летнему Даниилу и 35-летней Марии.

Александр Градский умер 28 ноября. Незадолго до своей кончины он отправился в ЗАГС, где узаконил отношения с Мариной Коташенко, с которой прожил в гражданском браке почти два десятка лет.

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Кому достанется ШИКАРНОЕ наследство Александра Градского
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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