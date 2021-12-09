Третья жена Градского поборется за его наследство

Третья жена певца Александра Градского Ольга решила вступить в борьбу за его наследство, наняв для этой цели "хороших юристов". О намерениях бывшей супруги артиста стало известно MK.RU.

По информации издания, Ольга Градская хочет получить право распоряжаться творческим наследием композитора — его архивом, который хранится в больших кожаных мешках.

"Там всё в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий переулок, он вываливал эти кучи и балдел, перебирая", — поделились воспоминаниями друзья певца.

Ольга Градская пока не может получить доступ к интересующим её документам бывшего супруга, потому что ими занимается последняя законная жена артиста.

"Судя по всему, Коташенко (последняя жена артиста) уже всё вывозит оттуда. Куда, зачем — никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим", — рассказали близкие друзья семьи певца.

Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября. Ему было 72 года. Причиной смерти композитора стал обширный ишемический инсульт.

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