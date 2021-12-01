Доктор Мясников: я бы смог простить жене измену

Один из самых известных и авторитетных медийных докторов России Александр Мясников, пожалуй, впервые заговорил не о медицине, а о личном.

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" Мясников рассказал о том, что развод родителей, когда он был ребёнком, "сделал несчастными несколько человек".

Мать будущего врача не простила измены его отцу. И теперь, став взрослым, он готов — и уверен, что смог бы — простить свою жену за "поход налево", дабы не повторить сценарий своих родителей.

"Я бы простил измену. Мне не приходилось с этим сталкиваться, но я много думал на эту тему, с детства примерял ситуацию на себя", — сказал доктор Мясников, вспоминая, как раскаивался отец и как непреклонна была оскорблённая мать.

Её жизнь вдвоём с сыном была полна трудностей, но помощи у бывшего мужа женщина ни разу не просила, как бы ни было тяжело.

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