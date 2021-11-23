Светлану Светличную госпитализировали из-за поражения сосудов головного мозга

Звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную из-за поражения сосудов головного мозга госпитализировали в специализированную клинику.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источник, изначально Светличная попала в клинику из-за проблем с сердцем. В ходе лечения у неё обнаружили изменения в поведении, актриса то становилась агрессивной, то опасалась за свою жизнь. В итоге Светличную перевели в другое медучреждение.

Ранее Светличная рассказала, что заставило её убежать и скрываться несколько дней. Она объяснила, что исчезла после того, как её сын с невесткой переселили её в однокомнатную квартиру. Чувство одиночества заставило её сбежать.

Своим бегством Светличная переполошила общественность. 81-летняя женщина не давала о себе знать, несмотря на то, что её разыскивала полиция, Следственный комитет и волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".