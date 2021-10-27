Светличная объяснила, из-за чего ушла из дома

Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная рассказала, что заставило её убежать и скрываться несколько дней.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная объяснила, что исчезла после того, как её сын с невесткой переселили её в однокомнатную квартиру. Чувство одиночества заставило её сбежать.

"Не жалею, что оставляю этот дом. Это все было неприятно из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщина не должна жить одна. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чужая в них. Я не ожидала, что со мной могут так поступать дети. Мне хотелось выброситься с балкона, так мне было худо", — говорит Светличная в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Кинодива отмечает, что её невестка груба и плохо воспитана.

"Мне не повезло. Чем мне хуже, тем ей радостней. У неё ко мне все время какие-то претензии. Так я еще никогда не была обижена судьбой. Меня размазали", — пожаловалась актриса.

Своим бегством Светличная переполошила общественность. 81-летняя женщина не давала о себе знать, несмотря на то, что её разыскивала полиция, Следственный комитет и волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

Выяснилось, что всё это время Светличная находилась на киностудии имени Горького.

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