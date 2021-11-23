"Дверь никто не открыл": Светличную забрали в реанимацию

Родные 81-летней актрисы Светланы Светличной рассказали о состоянии артистки, которую в конце октября положили в больницу.

Внучка актрисы, Мария Ивашова, рассказала, что после того, как Светличная пропала, и потом нашлась на передаче у известного ведущего, она жаловалась на самочувствие.

Приехавшие её навестить родные увидели у дома бабушки "скорую помощь".

"Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка с помощью консьержа вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Её положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", — поведала внучка артистки на шоу в эфире Первого канала.

Родные Светланы Светличной не посчитали нужным сообщить о её состоянии здоровья на данный момент, сказав лишь, что за артисткой хорошо ухаживают и она ни в чём не нуждается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.